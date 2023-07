Secondo quanto riferito dal Mirror l'attaccante, in scadenza nel 2024, potrebbe giocare questa stagione in prestito secco al Liverpool. Operazione onerosa che permetterebbe al Psg di risparmiare il suo costo d'ingaggio, poi il giocatore sarebbe libero di firmare per il Real a costo zero

Il futuro di Kylian Mbappé è ancora tutto da scrivere. La certezza al momento - a meno di clamorosi ribaltamenti - è che non rinnoverà il contratto con il Psg, in scadenza nel 2024, e non accetterà la ricchissima offerta dell'Al Hilal (un biennale da 400 milioni più 300 milioni da versare ai parigini). Nel suo destino sembra esserci il Real Madrid, da anni corteggiatore dell'attaccante francese, ma per ora non disposto ad accontentare le richieste del club transalpino per anticipare di un anno il suo possibile arrivo a costo zero. Si cerca, dunque, una soluzione per questa stagione e potrebbe arrivare dall'Inghilterra.