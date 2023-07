Inserimento deciso del club biancorosso per superare la concorrenza del Genoa (che non sta affondando): offerto un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Il difensore ex Inter, attualmente svincolato, orientato ad accettare

Un inserimento che potrebbe cambiare le carte in tavole e risultare decisivo. Se il Genoa non sta affondando in maniera convinta per Danilo D’Ambrosio – perché è in attesa di capire se riuscirà a chiudere per De Winter con la Juve e per Zanoli con il Napoli –, sul difensore classe 1988 svincolato dopo la fine del contratto con l’Inter è entrato in corsa con decisione il Monza che ha presentato un’offerta molto importante per provare a convincerlo ad accettare.