Il mercato entra nel mese di agosto, quello in cui partirà anche il campionato. Tanti affari in vista, con Milan e Inter protagoniste: i rossoneri pronti a ufficializzare Musah, i nerazzurri cercano di chiudere per Samardzic e Sommer. In casa Lazio si attende la decisione di Sow, ma attenzione anche all'incontro tra Sarri e Lotito. E Galliani si è fatto il regalo di compleanno...

CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE