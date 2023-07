Due indizi, in questo caso, bastano per fare una prova. Folarin Balogun non è sceso in campo nemmeno un minuto nelle ultime due amichevoli giocate dall’Arsenal contro il Manchester United (in panchina per tutto il tempo) e il Barcellona (nemmeno presente in distinta). Segnale di come il suo futuro ai Gunners è tutto da decidere. L’attaccante americano classe 2001, grande protagonista lo scorso anno in Francia con la maglia del Reims (22 gol in 39 partite), è la prima scelta dell’Inter nel caso in cui la società nerazzurra deciderà di puntare su un attaccante giovane e futuribile. Un investimento che i nerazzurri stanno valutando se fare o meno, ma dopo aver interrotto le trattative per il ritorno di Lukaku dal Chelsea, Balogun è in cima alla lista degli attaccanti seguiti.