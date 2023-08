Ma se il tempo degli amarcord dura quanto il tempo di un caffè, a volte quello degli esperimenti o delle prove tecniche può avere una proiezione sull’intera stagione cosi come le risposte dei singoli possono far alzare l’asticella della fiducia. Dopo aver apprezzato l’ottima prestazione con gol di Frattesi con l’All Nassr e la certezza che l’inserimento dell’ex giocatore del Sassuolo procede anche meglio del previsto e con l’arrivo di Samardzic nei prossimi giorni il centrocampo sarà al completo, adesso Inzaghi spera, che in un confronto dal sapore Champions, anche il reparto d’attacco, che attende uno/due nuovi innesti per completarsi, dia importanti segnali di crescita .

Inter, il mercato delle...S

Se infatti Lautaro, oltre che capitano, rappresenta una certezza assoluta anche a livello di leadership, è da Thuram che Inzaghi aspetta nuovi segnali positivi anche in zona gol per un giocatore chiamato ad apprendere rapidamente idee e richieste e che proprio insieme al "toro" avrà un ruolo importante e probabilmente decisivo in stagione, in cui sarà chiamato anche non far rimpiangere Dzeko e Lukaku. Ma le responsabilità non sembrano spaventare l’ex attaccante di Sochaux e Borussia M’Gladbach e gli stimoli rappresentano l’additivo migliore per le ambizioni di Thuram e di tutta l’Inter che proverà a migliorare un’ultima stagione con la S maiuscola, come le iniziali di Sommer, Samardzic e Scamacca: i prossimi possibili nuovi arrivi di mercato per completare un organico già molto competitivo