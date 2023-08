Kily, Tevez, l'Europa: Fiorentina, chi è Infantino

Giovane, appena 20 anni, ma già pronto per il centrocampo della Fiorentina. Perché Gino Infantino, nelle idee del club viola, non è solo un acquisto in chiave futura ma rappresenta una soluzione valida già per il presente, magari non subito con i gradi di titolare ma l’obiettivo a breve termine è quello. Questione di talento, ma anche di personalità. A 17 anni l’esordio in prima squadra con il Rosario Central, club di cui è sempre stato tifoso, squadra con la quale ha collezionato in totale 74 presenze impreziosite da 6 gol e 2 assist.