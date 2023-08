Se entro 48 ore non si troverà un accordo col Bayern, allora i nerazzurri pagheranno la clausola da 6 milioni e faranno arrivare lo svizzero in Italia sabato. Proposto il portiere Bento dell'Athletico Paranaense: costi troppo elevati

C’è sempre più il nerazzurro nel futuro di Yann Sommer. L'Inter, infatti, ha da giorni individuato il portiere svizzero del Bayern Monaco come sostituto di Onana ed entro le prossime 48 ore conta di chiudere così da mettere il nuovo portiere a disposizione di Simone Inzaghi già a partire da sabato. A brevissimo non sono previsti aggiornamenti perché il Bayern Monaco sta rientrando dalla tournée in Giappone, ma presto l’Inter – che non ha ancora pagato la clausola da 6 milioni visti i buoni rapporti con il club bavarese –, se non si troverà un accordo prima, allora pagherà la clausola e vestirà Sommer prima.