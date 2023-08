Dopo il faccia a faccia delle scorse ore tra il presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri, il mercato della Lazio muove passi concreti. La società biancoceleste è infatti molto vicina a definire l’arrivo di Gustav Isaksen, esterno destro offensivo classe 2001 del Midtjylland. Già nelle scorse settimane la Lazio aveva seguito con attenzione e avviato i primi contatti per i giocatore – che piaceva anche al Milan, prima che il club rossonero virassero su altri obiettivi –, adesso però è arrivato l’affondo che potrebbe presto portare il calciatore in Italia. La Lazio ha già raggiunto l’accordo con Isaksen – che proprio ai biancocelesti segnò in entrambe le gare della scorsa Europa League (una vinta 5-1 dalla Lazio, l’altra persa 2-1) – per un contratto di cinque anni e conta di chiudere lunedì con il Midtjylland intorno ai 12 milioni di euro.