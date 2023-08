L'allenatore bianconero si è soffermato poi sulle condizioni di Vlahovic e Pogba. " Vlahovic ha fatto allenamento con tutta la squadra sia ieri che oggi e domani sarà a disposizione . Sarei contento e felice di poterlo schierare per un pezzetto di partita. Pogba ? Al momento non so dire quando potrà rientrare, ha fatto un solo allenamento con la squadra, non tutto ma una parte. Speriamo che dal 7 agosto possa alzare i ritmi, però per la prima di campionato sarà molto difficile. Noi contiamo tutti di poterlo riavere il prima possibile ".

"Morata? Gli sono legato ma rosa competitiva"

Occhi puntati dunque sul Real Madrid: "Siamo molto contenti di essere qui, di giocare questa partita contro il club più prestigioso al mondo. Domani per noi sarà un bellissimo test in funzione della nuova stagione. Affrontare il Real è una grande opportunità. Sono tanti anni tra Juve e Milan che vengo in America a fare queste grandi partite, che servono per lo spettacolo e per preparare la stagione. Quanto all’esclusione dalle coppe, finalmente abbiamo chiuso questo capitolo che ci siamo portati dietro per un anno. Ora valuteremo il numero dei giocatori in rosa visto che abbiamo una sola competizione, ma fino alla chiusura del mercato c’è tempo. Morata? Gli sono molto legato, ma in questo momento la Juve ha una rosa competitiva, abbiamo 4 attaccanti".