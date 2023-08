Sono ore decisive per capire se Marcos Leonardo giocherà o meno nella Roma nella prossima stagione. Entro la giornata di oggi, infatti, il Santos comunicherà alla società giallorossa se avrà accettato l’offerta presentata dal club per acquistare a titolo definitivo l’attaccante classe 2003, nelle scorse settimane trattato anche dalla Lazio. Sul giovane talento brasiliano (5 gol nelle ultime quattro partite, 14 in totale in 30 partite disputate tra tutte le competizioni con la maglia del suo club nel 2023) ci sono anche due squadre inglesi, l'Aston Villa e il Nottingham Forest, e prima di lasciarlo partire il Santos vorebbe riuscire a chiudere per il suo sostituto, col piccolo problema, però, che il mercato in entrata in Brasile chiuderà nella mezzanotte di oggi (piena notte in Italia). Sarà dunque una corsa contro il tempo per il club verdeoro, anche se i giallorossi hanno dalla loro un particolare che potrebbe risultare decisivo.