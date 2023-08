Roma e Inter lo hanno messo nel mirino, ma per strappare Alvaro Morata all’Atletico Madrid – che lo ritiene incedibile e centrale al progetto, come ribadito anche da Simeone nei giorni scorsi – sarà necessario pagare la clausola da 21 milioni di euro presente nel suo contratto. Una condizione che al momento frena le pretendenti, tra cui appunto c’è anche la formazione giallorossa allenata da Mourinho. E proprio in merito all’interessamento della Roma, Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tudn: "Sono felice di essere qui, ma noi giocatori non possiamo controllare il mercato. Non penso alla Roma, non è un'opzione e non è nella mia testa. Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra", le parole dell’attaccante ex Juventus.