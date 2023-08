Continuano ad andare avanti le negoziazioni tra la Roma e il Santos per portare nella capitale Marcos Leonardo, obiettivo per l'attacco giallorosso. Il brasiliano classe 2003 continua a spingere per trasferirsi in Italia: lui e la sua famiglia vogliono sempre e ancora la Roma e sono in pressing affinché il trasferimento vada in porto. Domenica i suoi agenti riprenderanno a trattare la cessione con il club brasiliano per cercare di sbloccare l'affare: la speranza dei giallorossi è che il club bianconero non interrompa le negoziazioni nel caso in cui si arrivi alla chiusura dell'operazione per Deivid Washington, attaccante classe 2005, al Chelsea.