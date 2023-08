Contatti in corso tra i bianconeri e il Monaco per arrivare all'intesa definitiva per il trasferimento del centrocampista svizzero. Miretti vicino al passaggio alla Salernitana che vuole anche Hans Nicolussi Caviglia

Acquisti ma anche cessioni dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Max Allegri. Giornate intense in casa Juventus che lavora anche per sfoltire la rosa, così da avere altre risorse sul mercato da destinare a nuovi rinforzi in entrata. La società bianconera è vicina a cedere Denis Zakaria al Monaco: contatti in corso tra club per cercare l’intesa definitiva, con le parti che comunque trattano fiduciose di arrivare alla fumata bianca. Centrocampista svizzero classe 1996, Zakaria lo scorso settembre è stato ceduto al Chelsea che però non ha esercita il diritto di riscatto del cartellino, con il calciatore che è così rientrato alla base. Ma con la valigia pronta, destinazione quasi certamente Ligue 1.