Lazar Samardzic sarà un nuovo giocatore dell' Inter. È fatta per l'arrivo in nerazzurro del centrocampista serbo classe 2002, atteso a Milano tra martedì e mercoledì per le visite mediche e la firma. Samardzic si trasferirà dall'Udinese all'Inter con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro più riscatto obbligatorio a 16 milioni e 2 di bonus . Il giocatore, invece, guadagnerà poco meno di un milione e mezzo di euro all'anno. Farà il percorso inverso, invece, Giovanni Fabbian che dopo il prestito alla Reggina nella scorsa stagione passerà all'Udinese, ma l'Inter mantterà una opzione di riacquisto da 12 milioni di euro . Si attende che il centrocampista definisca gli ultimi dettagli con i friulani prima che Samardzic possa viaggiare verso Milano.

Balogun primo nome per l'attacco

Sistemata la porta con Sommer e Audero (arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Samp) e completato il centrocampo con Samardzic, per l'Inter c'è ancora un reparto da completare: l'attacco. Il primo nome per il reparto avanzato è Folarin Balogun dell'Arsenal: i contatti tra le parti sono costanti, con i Gunners che chiedono 40 milioni di euro. Intanto gli inglesi hanno rifiutato per lo statunitense un'offerta dal Monaco. Taremi del Porto resta un'opzione concreta, mentre è più defilata la pista Beto dell'Udinese.