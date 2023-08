I campioni di Germania non mollano la pista che porta a Harry Kane . Nonostante il rifiuto da parte del Tottenham all'ultima offerta dei bavaresi (oltre 100 milioni di euro), il Bayern insiste per rinforzare l'attacco. L'accordo tra i due club però tarda ad arrivare, ma l'esclusione del centravanti dalla sfida contro il Barcellona nel Trofeo Gamper può rappresentare un indizio, anche se dall'Inghilterra fanno sapere che il mancato utilizzo di Kane è dovuto non a questioni di mercato ma per preservare l'attaccante dato l'imminente inizio della nuova stagione .

Ultimatum Kane, entro fine settimana si decide

Harry Kane e un futuro ancora tutto da scrivere. Nonostante la richiesta dei tifosi degli spurs, che in occasione dell'amichevole contro lo Shakhtar hanno chiesto all'attaccante di restare, la sua permanenza in Premier non è ancora certa. Intanto, sotto la guida di Postecoglou, Kane continua a segnare anche in amichevole, come accaduto contro gli ucraini con un poker. Il rischio di andare via a parametro zero la prossima stagione (il suo contratto scade nel 2024), vuole essere scongiurato da entrambe le parti: ecco perché entro il primo impegno in campionato contro il Brentford del Tottenham, l'attaccante vorrà avere certezze sul proprio futuro: restare in Inghilterra o volare in Germania.