Roma, le ultime su centrocampo e attacco

Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per l'arrivo di Renato Sanches a Roma, con il Psg che potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto. Offerta dal Rennes per Matic, che vorrebbe andare: i giallorossi non vorrebbero privarsene, soprattutto alle condizioni dei francesi. Garantite le condizioni chieste dal Santos per Marcos Leonardo, che continua a fare pressing per trasferirsi a Roma. Seguiti anche Zapata e Muriel CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

La Roma continua a lavorare per portare nella capitale Renato Sanches. Nelle prossime 48 ore si potrebbe sbloccare la trattativa per il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain: i parigini, infatti, potrebbero aprire al prestito con diritto di riscatto per il calciatore dopo aver sempre chiesto l'obbligo.

Offerta del Rennes per Nemanja Matic Restando in tema centrocampo, Nemanja Matic ha un'offerta del Rennes avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi in Francia. Tuttavia i rossoneri non hanno mai parlato con la Roma. Altri due aspetti importanti da considerare sono che i giallorossi non vorrebbero cedere il centrocampista serbo, né tantomeno gratis come vorrebbe il club di Ligue 1. La situazione, dunque, è complicata.

Garantite le condizioni chieste dal Santos per Marcos Leonardo Per quanto riguarda Marcos Leonardo, la Roma ha garantito tutte le condizioni chieste da Santos: offerta da 12 milioni di euro più 6 di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita e con i termini di pagamento che gradiscono i bianconeri. Il club brasiliano aveva anche promesso al calciatore e al suo agente di liberarlo a queste condizioni, ma ora vista la situazione in classifica (quartultimi con l'allenatore esonerato da poco) e le cessioni di due giocatori sta bloccando tutto per timore di contestazioni. L'attaccante continua a pressare e nella giornata di martedì non si è allenato.

Seguiti anche Zapata e Muriel dell'Atalanta A prescindere dal calciatore del Santos, la Roma acquisterà un altro attaccante. I giallorossi seguono Zapata e Muriel dell'Atalanta: qualora dovesse arrivare Marcos Leonardo, il favorito per il trasferimento nella capitale sarebbe Duvan; in caso contrario sarebbe in vantaggio Muriel, in quanto ha caratteristiche più simili al brasiliano. Per Zapata i nerazzurri ancora non aprono al prestito con diritto di riscatto, mentre per Muriel dipende solo dalla Roma: l'operazione è già impostata, con un trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni più uno di bonus.