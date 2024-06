La giornata di lunedì 24 giugno potrebbe essere quella dell'inizio di una trattativa per portare Lazar Samardžic in biancoceleste. Lazio e Udinese infatti hanno fissato in agenda un incontro a Roma per capire la fattibilità dell'operazione: il serbo, classe 2002, è un obiettivo concreto per il centrocampo della squadra di Marco Baroni .

I numeri di Samardzic in stagione

34 partite totali in stagione per Lazar Samardzic in maglia Udinese. Sei le reti messe a segno, oltre a due assist per un giocatore che può giocare vicino alla punta (da trequartista) o a centrocampo in posizione centrale. Otto i minuti fin qui che gli sono stati concessi nella spedizione europea della sua Serbia in Germania: per lui ultimi minuti in campo nell'1-1 contro la Slovenia. Panchina invece all'esordio contro l'Inghilterra.