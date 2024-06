Lorenzo Insigne e il 'sogno' di poter giocare alla Bombonera, con la maglia del Boca Juniors. L'ex attaccante del Napoli e della nazionale italiana, ora al Toronto, ha parlato così ai colleghi di Diario Olé: "Mi piacerebbe giocare in Argentina, la patria di Diego Armando Maradona. Ma ho 33 anni, ora sono molto vecchio. Nella vita non si può mai sapere, il tifo argentino è come quello napoletano, molto caloroso. Se dovessi scegliere, sceglierei il Boca. Mi piace la tifoseria. Lì ha giocato Daniele De Rossi, lo chiamavano 'Tano'. Ho parlato con lui, e mi ha detto che l'atmosfera è incredibile. Non guardo mai una partita per via dell'orario, ma la Bombonera è uno stadio incredibile".