Il Chelsea ha fatto sapere alla Juventus, in maniera informale, che al momento non è intenzionata a procedere allo scambio tra Lukaku e Vlahovic. "Al momento" può essere la chiave: infatti i Blues, pur apprezzando molto le qualità del calciatore serbo, ad oggi non vogliono fare scambi. L'ex attaccante dell'Inter continua ad avere la possibilità di andare in Saudi Pro League, anche dopo il 1 settembre visto che il calciomercato arabo terminerà dopo quello europeo. Troppo elevata la distanza tra richiesta e prosta: la Juventus chiede 40 milioni più il cartellino di Lukaku, il club inglese invece non è disposto ad andare oltre a 20 più bonus (per arrivare a 25 milioni). Al momento, dunque, la trattativa entra in una fase di stallo.