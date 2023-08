Dopo aver raggiunto l'accordo con il River Plate per 25,5 milioni, i viola stavano aspettando che il giocatore tornasse dalla Copa Libertadores per trovare l'intesa con il suo agente. Negli ultimi giorni, però, quest'ultimo ha ricevuto altre offerte e avuto contatti con altre squadre tra cui la Roma: bisogna capire quanto l'inserimento dei giallorossi sia tardivo, visto che gli argentini vogliono rispettare l'accordo con la Fiorentina

Non c'è solo la Fiorentina su Lucas Beltran. La viola ha raggiunto da alcuni giorni l'accordo con il River Plate e ha sistemato i documenti per 25,5 milioni di euro. Il club di Commisso stava aspettando il ritorno dell'attaccante classe 2001 dagli impegni di Copa Libertadores per trattare con il suo agente, che negli ultimi giorni ha ricevuto altre offerte e avuto contatti con altre squadre tra cui la Roma, che però propone meno ai Millonarios.