Sarà ancora in Inghilterra, al Leicester in Championship, il futuro di Cesare Casadei. Nonostante il forte interesse del Genoa, il centrocampista classe 2003 giocherà agli ordini di Enzo Maresca, l’allenatore chiamato a riportare in Premier il Leicester dop la retrocessione arrivata al termina della scorsa stagione. Tutto fatto per il trasferimento in prestito del calciatore, con Casadei che venerdì sosterrà le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club.