Rallentamento nella trattativa che avrebbe dovuto portare l'esterno sinistro a vestire nuovamente la maglia biancoceleste. Frizioni con la Juventus nate dalla volontà della Lazio di cambiare la cifra dell'obbligo di riscatto concordato nella giornata di mercoledì. Slitta la chiusura, con le parti che sono al lavoro per cercare l'intesa definitiva

C'è una frenata nella trattativa che avrebbe dovuto riportare Luca Pellegrini a vestire la maglia della Lazio . I dialoghi tra il club biancoceleste e la Juventus non hanno ancora portato alla fumata bianca: manca l'accordo sul prezzo dell'obbligo di riscatto previsto dopo il prestito biennale concordato nella giornata di mercoledì. Slitta dunque la chiusura: la frenata è dovuta dalla volontà della Lazio di modificare la cifra dell'obbligo di riscatto già stabilita nelle scorse ore . La trattativa, comunque, non è ancora chiusa con le parti che sperano di arrivare all'intesa definitiva.

Pellegrini già in biancoceleste nella scorsa stagione

La trattativa per Luca Pellegrini è stata impostata su precisa indicazione di Maurizio Sarri, che ha già allenato il calciatore nella capitale. L'esterno sinistro classe '99, infatti, nella seconda metà della scorsa stagione ha vestito la maglia della Lazio con la quale aveva collezionato 7 presenze in Serie A e una in Conference League.