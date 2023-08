Calciomercato

La Fiorentina ha il suo nuovo portiere: ecco Christensen. Facundo Gonzalez alla Juventus: contratto fino al 2026 per il difensore centrale. Ufficiale il ritorno di Vlasic al Torino. Nuovo rinforzo in attacco per la Lazio, che presenta ufficialmente il danese Isaksen, prelevato dal Midtjylland per 10 milioni più bonus. Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE