Il ds del club inglese, Monchi, spinge per portare il calciatore in Premier: si tratta con il Galatasaray per un prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'ex Roma, che ha una clausola da 35 milioni di euro, piace anche allo Zenit

L’avventura di Nicolò Zaniolo in Turchia potrebbe concludersi dopo appena sei mesi. Sul talento italiano del Galatasaray, infatti, c’è il forte interesse dell’Aston Villa che vorrebbe portare il giocatore in Inghilterra in prestito con diritto/obbligo di riscatto . Resta da capire se il club turco aprirà a questa formula. Di sicuro il direttore sportivo dell’Aston Villa, Monchi, spinge forte per arrivare al giocatore che conosce bene avendolo avuto alla Roma. Il grave infortunio al ginocchio di Buendia inoltre potrebbe spingere l’Aston Villa ad accelerare.

Piace anche allo Zenit: ha una clausola da 35 milioni

Nel contratto di Zaniolo con il Galatasaray, ricordiamo, è presente una clausola dal valore di 35 milioni di euro. In questa sessione di mercato, inoltre, il club turco sta per acquistare ufficialmente Tetê, brasiliano che gioca nello stesso ruolo di Zaniolo: segnale di come l’ex Roma potrebbe partire. Su Zaniolo ha chiesto informazioni anche lo Zenit, ma al momento non sembrano esserci le condizioni giuste per arrivare alla conclusione dell’affare con il Galatasaray, con l’Aston Villa che resta dunque in vantaggio.