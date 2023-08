barcellona

Dopo i 400 milioni fissati per la clausola del primo colpo estivo, Ilkay Gundogan, e in attesa del fenomeno brasiliano Vitor Roque, il Barcellona ufficializza l'arrivo del sedicenne trequartista tedesco Noah Darvich, acquistato dal Friburgo per 2.5 milioni. A impressionare è però la clausola rescissoria stabilita dai catalani per il nuovo gioiello: 1 miliardo di euro per strapparlo ai blaugrana. Ma non mancano altre cifre monstre: la classifica delle clausole vigenti più alte CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE