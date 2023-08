Possibili porte girevoli nel centrocampo giallorosso. La Roma deciderà presto che linea definitiva tenere sul futuro di Nemanja Matic, che ha chiesto al club – con cui è sotto contratto fino al 2024 – di potersi trasferirsi al Rennes e comunque di non continuare la sua avventura alla Roma. La società giallorossa sta lavorando per non farsi trovare eventualmente impreparata, sempre nel caso in cui decidesse di concedere al centrocampista serbo classe 1988 il via libera, con le condizioni che verrebbero stabilite successivamente.