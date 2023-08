Sforzo importante della squadra neopromossa in A per Walid Cheddira del Bari: vicino il suo arrivo con la formula del prestito, dopo un vero e proprio blitz da parte del ds Angelozzi. Manca solo l'ok della proprietà del Bari, sullo sfondo c'è il Cagliari

Con un vero e proprio blitz di mercato , il Frosinone è a un passo da Walid Cheddira . Operazione impostata sulla base di un prestito con il Bari , con la proprietà pugliese che ora dovrà dare l'ultimo ok all'operazione.

Offerta al Bari, ma c'è anche il Cagliari

Ora tutto passa nelle mani del Bari: offerta formulata da parte del Frosinone, con i pugliesi che dovranno accettare. In caso di risposta negativa, nonostante la concorrenza di diversi club stranieri e di Verona ed Empoli in A battuta, sullo sfondo resta il Cagliari che potrebbe strapparlo alla squadra di Eusebio Di Francesco. Frosinone forte di aver fatto il possibile: prestito con diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza.