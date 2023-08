Per il terzino prestito biennale con obbligo di riscatto. Vicino anche l'arrivo di Rovella (sempre in prestito) dopo il campionato al Monza della passata stagione: per i biancocelesti doppia operazione di mercato da circa 21 milioni di euro

Doppio innesto in arrivo per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno infatti trovato l'intesa con la Juventus per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Si lavora ora per trovare l'accordo con entrambi i giocatori.