Come annunciato in conferenza stampa Luis Enrique non ha convocato Kylian Mbappé per la prima giornata della nuova Ligue 1 che vedrà il Psg opposto al Lorient (LIVE su Sky): nella lista non figurano nemmeno Marco Verratti e Neymar, gli altri esuberi di lusso in casa parigina, oltre a Renato Sanches e Paredes PSG, UFFICIALE DEMBÉLÉ DAL BARCELLONA

"Dalle mie scelte capirete molto di quello che penso". Luis Enrique aveva parlato così nella conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato del suo Psg contro il Lorient (diretta su Sky Sport), rispondendo a una precisa domanda sui colloqui avuti nei giorni scorsi con Neymar e Verratti. Se il caso Mbappé ormai non sorprende, col giocatore fuori rosa da settimane in attesa di conoscere il suo futuro dopo aver declinato la proposta di rinnovo del club, sugli altri due esuberi di 'lusso' regnava l'incertezza. Da una parte la presa di posizione della società, che li aveva esclusi dal 'media day' e dalle foto di inizio stagione, dall'altra le ragioni tecniche e tattiche di Luis Enrique. Ebbene, l'allenatore spagnolo ha deciso di non convocare nemmeno Neymar e Verratti per l'esordio in Ligue 1 dei parigini, una scelta che potrebbe dire molto sulla centralità nel suo progetto delle due ex stelle. Ufficialmente l'attaccante, che nella giornata di venerdì 11 agosto non si era allenato con i compagni, è alle prese con un'infezione virale. Sul centrocampista italiano, per il quale non sono sate comunicate problematiche fisiche, sono sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita.

Non convocati nemmeno Paredes e Renato Sanches Anche Renato Sanches e Leandro Paredes non fanno parte della lista dei convocati. I due giocatori sono sul mercato e piacciono alla Roma. Per il primo si attende l'ok da parte dei parigini al prestito con diritto di riscatto; il secondo, che potrebbe tornare in giallorosso dopo sei anni, è il nome individuato dalla società giallorossa per la mediana in caso di addio di Matic (che nel frattempo ha chiesto la cessione).

Intanto è ufficiale Dembélé In attesa di capire quale sarà il destino calcistico dei propri esuberi il nuovo ciclo Psg con Luis Enrique partirà con un attacco totalmente rivoluzionato rispetto all'ultimo biennio: Asensio e Goncalo Ramos, nuovi rinforzi arrivati nel mercato estivo, dovrebbero partire dall'inizio già contro il Lorient. Non ci sarà invece Ousmane Dembélé, l'ultimo innesto dal Barcellona. Il francese è stato annunciato soltanto a poche ore dal match e non ci sono stati i tempi tecnici per l'esordio lampo. "Sono molto felice, non vedo l'ora di giocare per il mio nuovo club. Spero di continuare a crescere qui e di rendere orgogliosi tutti i tifosi", le prime parole dell'ormai ex ala blaugrana.