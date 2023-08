"Le mie decisioni faranno capire qual è la mia opinione sulla questione in modo molto chiaro". Così Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio contro il Lorient in campionato in merito alle mancate convocazioni di Mbappé, Verratti e Neymar. Se per il primo, il reintegro in rosa è cosa fatta in attesa di novità sul rinnovo, per gli altri due la situazione è diametralmente opposta. Come riferiscono dalla Francia, il brasiliano ex Barcellona è attratto dalla sfida araba: su di lui c'è l'Al-Hilal.