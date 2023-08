Secondo l'Equipé, il Psg e l'Al-Hilal hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Arabia dell'attaccante: i parigini incasseranno circa 90 milioni di euro. Il brasiliano ha già detto sì a un biennale da 160 milioni: già oggi le possibili visite mediche

Lunedì 14 agosto potrebbe essere il giorno in cui Neymar saluterà ufficialmente il calcio europeo per trasferirsi in Arabia. Come riportato dall’Equipé, infatti, il Psg e l’Al-Hilal hanno raggiunto l’intesa per il passaggio del campione brasiliano nel calcio arabo: accordo da 90 milioni di euro complessivi (dovrebbero essere 80 milioni più 10 di bonus). La trattativa, già bene impostata, ha subito l’accelerata decisiva nella notte, con Neymar – sempre secondo le informazioni dell’Equipé – che già in giornata potrebbe sostenere le visite mediche con l'Al-Hilal.