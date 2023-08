la mappa

Bonucci potrebbe firmare con l'Union Berlino, Tonali subito show in Premier alla prima col Newcastle. In Germania c'è Grifo insieme ad altri 1.044 italiani, mentre il Psg ha Donnarumma e Verratti ma anche il giovanissimo Cher Ndour. E conosci gli altri volti noti in campo in Romania, a Malta o in Malesia? CALCIOMERCATO LIVE