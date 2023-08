Inter, Arnautovic è a Milano: mercoledì le visite

Prima cena milanese per Marko Arnautovic , in attesa nelle prossime ore di iniziare l’iter che lo farà diventare ufficialmente, per la seconda volta, un nuovo calciatore dell’Inter. L’attaccante austriaco è arrivato nella tarda serata di domenica a Milano e ha cenato insieme, tra gli altri, al ds nerazzurro Piero Ausilio : "Sono felicissimo di essere qui", le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Nella giornata di lunedì 16 agosto Arnautovic si sottoporrà alle visite mediche con l’Inter , club con cui ha già giocato nella stagione 2009/2010, quella del Triplete.

Inter, cifre e dettagli dell'affare Arnautovic

Inter e Bologna hanno raggiunto l’accordo per il cartellino di Arnautovic per 8 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Il 34enne attaccante austriaco firmerà invece un contratto per le prossime due annate: resta da capire se sarà un biennale, oppure se ti tratterà di un accordo annuale con opzione per la stagione successiva.