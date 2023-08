I rossoneri sul giovane difensore centrale argentino classe 2002: il presidente dell'Atletico Platense potrebbe presto volare in Italia per dare un'accelerata alla trattativa e provare a chiudere l'operazione

Gli occhi del Milan su Marco Pellegrino, difensore centrale classe 2002 di proprietà dell’Atletico Platense . I rossoneri continuano a monitorare con attenzione il mercato e in queste ultime settimane di trattative potrebbero rinforzare il riparto difensivo con un nuovo innesto. Milan che sta dunque valutando con attenzione proprio il giovane centrale argentino , in attesa di capire se affondare o meno il colpo. In questo senso il presidente dell’Atletico Platense potrebbe presto volare in Italia proprio con l’obiettivo di definire l’operazione e chiudere il trasferimento di Pellegrino in rossonero.

Chi è Marco Pellegrino

Difensore centrale argentino classe 2002, Marco Pellegrino è cresciuto nell’Atletico Platense con cui ha esordito in prima squadra il 14 marzo del 2023, collezionando in totale 17 presenze e un gol. Forte fisicamente, Pellegrino è anche bravo in fase di impostazione: per il Milan rappresenterebbe un investimento per il presente – andrebbe a rafforzare il pacchetto di difensori centrali a disposizione di Pioli – che per il futuro.