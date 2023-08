Adesso è ufficiale: Neymar è un nuovo calciatore dell’ Al-Hilal . E la Saudi Pro League si arricchisce di un’altra stella di primissima grandezza. “Sono qui in Arabia Sadita, e sono un giocatore dell’Al-Hilal” le prime parole da nuovo giocatore del club arabo del brasiliano, in un video sui social. ‘O Ney’ potrebbe essere presentato venerdì o sabato, il giorno in cui potrebbe anche iniziare a scendere in campo per qualche minuto nel match di campionato contro l’Al Fayha.

Neymar, un'altra stella in Saudi Pro League

Colpo ad effetto, dunque, dell'Al-Hilal, finalista e sconfitto lo scorso sabato nella finale della Champions araba dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Per battere CR7, il club arabo ha quindi ora puntato su Neymar. Un altro top player, da aggiungere ai campioni già acquistati in questa sessione di mercato in giro per l’Europa. In squadra, Neymar troverà ora infatti come compagno d’attacco il connazionale Malcom, 38 gol in 84 partite nel campionato russo con lo Zenit. E poi due ex ‘italiani’ come l’ex napoletano Koulibaly in difesa e l’ex laziale Milinkovic-Savic a centrocampo. Neymar contro Ronaldo o contro il Pallone d’Oro in carica Benzema. Le nuove stelle arabe, e per niente cadenti.