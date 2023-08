Ci siamo divertiti a creare un ipotetico super match in stile NBA tra le migliori superstar oggi in Arabia Saudita, rispettando le squadre di provenienza e selezionando i più forti in circolazione. Ne sono usciti un team CR7 (composto dalle stelle di Al-Nassr e Al-Ahli) e un team Neymar, l'ultimo arrivato (composto dalle stelle di Al-Hilal e Al-Ittihad). Secondo voi chi vincerebbe?

TUTTI I BIG CHE GIOCANO IN ARABIA