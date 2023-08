Un doppio colpo di mercato per il centrocampo di José Mourinho : dal Psg arrivano Leandro Paredes e Renato Sanches . Il primo, di fatto, il sostituto di Matic passato al Rennes , mentre il secondo la pedina al posto di Wjnaldum , non riscattato al termine della passata stagione. Entrambi, all'arrivo a Ciampino , sono stati accolti da un centinaio di tifosi giallorossi . Ora visite mediche e firma .

Leandro Paredes, un ritorno dopo 6 anni

Torna a Roma a distanza di sei anni dall'ultima volta Leandro Paredes. Per l'argentino, che ha detto di no al Galatasaray, operazione a titolo definitivo da circa 2,5 milioni di euro e contratto di 2 anni con opzione per il terzo se gioca almeno il 50% delle partite.