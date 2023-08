Addio al Milan dopo una sola stagione

Fortemente voluto dall'ex dt Paolo Maldini, De Ketelaere è arrivato al Milan la scorsa stagione dal Bruges per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, ma non è mai riuscito a esprimere in rossonero il suo talento. E in questo senso i numeri parlano chiaro: 40 presenze in tutte le competizioni (di cui solo 12 da titolare) e nessun gol. Adesso un'altra chance, sempre in Serie A, con un allenatore come Gasperini che ha già dimostrato di saper valorizzare i trequartisti nel suo scacchiere tattico. E così sta per partire l'operazione rilancio per CDK, a pochi chilometri da quella Milano (sponda rossonera) che avrebbe voluto far sognare a suon di gol e giocate.