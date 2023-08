I nerazzurri hanno messo il difensore classe 2003 in cima alla lista dei desideri per il reparto arretrato: l'Atalanta, che non vorrebbe cederlo, è pronta a fare una valutazione altissima per il suo cartellino. Operazione dunque davvero molto difficile

Dopo aver rinforzato l’attacco con l’arrivo ufficiale di Marko Arnautovic dal Bologna, le operazioni in entrata in casa Inter potrebbero non essere finite. I nerazzurri valutano con attenzione se effettuare un investimento anche in difesa e in tal senso il profilo giovane e di talento – che mette tutti d’accordo nelle valutazioni all’interno del club, società e allenatore – in cima alla lista è quello di Giorgio Scalvini, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Il calciatore al momento però rappresenta una possibilità di difficilissima realizzazione, vista la valutazione altissima che il club bergamasco – che comunque non lo vorrebbe cedere – è pronta a fare per il suo gioiello. Un sogno quasi impossibile.