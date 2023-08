Termina la trattativa tra la Roma e il Santos per portare nella capitale Marcos Leonardo. In questo momento, infatti, non ci sono le condizioni necessarie per il trasferimento in Italia dell'attaccante brasiliano: il club bianconero continua a fare muro, sia perché non può sostituirlo visto il mercato in entrata chiuso che per la situazione in classifica. Tuttavia la Roma vuole onorare l'accordo raggiunto con il giocatore, che aveva fatto di tutto per trasferirsi in Italia: si cercherà, dunque, di chiudere l'operazione nel mercato di gennaio.