Nuovi contatti tra le parti nell'intento di trovare l'accordo definitivo. Il difensore della Juventus riflette, confermando l'apertura al trasferimento in Bundes dei giorni scorsi. In stand-by la Lazio: se le cose non dovessero cambiare, l'affare con i tedeschi potrebbe concretizzarsi a breve

La squadra tedesca non molla la pista che porta a Bonucci . Anche oggi, 21 agosto, contatti continui tra le parti per raggiungere un accordo e permettere al difensore di volare in Germania. Bonucci riflette e si sta decidendo a dire sì , a maggior ragione ora che la Lazio è in stand-by sul fronte difensore, e se non cambiano le cose la trattativa con l'Union potrebbe nei prossimi giorni arrivare a concretizzarsi.

La comunicazione di Giuntoli e gli allenamenti da solo: le tappe

Lo scorso 13 luglio il ds Cristiano Giuntoli e il vice Manna avevano raggiunto Bonucci in Toscana per comunicare al difensore che non rientra nei nuovi piani tecnici del club e che dunque era stato messo sul mercato. Il giocatore, che nel corso delle settimane a seguire ha continuato ad allenarsi da solo, non sarà reintegrato in gruppo. 36 anni compiuti lo scorso 1° maggio, Bonucci nell’ultima stagione è stato impiegato da Max Allegri in 26 occasioni tra tutte le competizioni (16 volte in campionato, 6 in Champions League, 3 in Europa League e 1 Coppa Italia). Il difensore ricordiamo è legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2024.