Non è bastato un suo gol per conquistare i tre punti, l'attaccante della Lazio analizza la sconfitta di Lecce: "Non va bene perché sappiamo che questa squadra per migliorare quanto di buono ha fatto lo scorso anno deve fare cose straordinarie". Sulle voci di mercato: "Ci sono state offerte ma io volevo rimanere qui". Sull'addio di Mancini alla Nazionale: "Insieme abbiamo fatto la storia"

Ancora un gol all'esordio in stagione, 200 nei cinque grandi campionati europei, che non è bastato a regalare il successo alla Lazio, Ciro Immobile commenta il ko della Lazio nella prima giornata di campionato: "La partita di stasera preoccupa perché questa squadra deve fare qualcosa di straordinario per migliorare quanto fatto lo scorso anno - dice - Quindi ci sono dettagli che sono da migliorare perché se non curati ribaltano il risultato. Queta gara è stata come quella dello scorso anno e questo significa che la squadra come mentalità deve fare ancora qualcosa in più".