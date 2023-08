Napoli-Gabri Veiga, affare per ora bloccato

Si complica improvvisamente l’operazione che avrebbe dovuto portare Gabri Veiga al Napoli . Venerdì la società azzurra e il Celta Vigo hanno raggiunto l’accordo verbale per il trasferimento in Italia del talentuoso centrocampista classe 2002 per 30 milioni di euro più 6 di bonus , ma al momento l’affare si è bloccato , tanto che il calciatore si trova ancora in Spagna. Sono infatti emerse complicazioni nella fase burocratica di definizione dell’operazione: condizioni, bonus e cambiamenti vari su alcuni dettagli che hanno portato a questa fase di tensione tra le parti. Con l’operazione Napoli-Gabri Veiga che dunque al momento è bloccata; nelle prossime ore si capirà se le problematiche emerse potranno essere superate o meno.

Frosinone su Gaetano, Zanoli vuole la cessione in prestito

Entrate ma non solo, perché il Napoli lavora anche alle uscite. Su Gaetano, talentuoso centrocampista classe 2000, c’è il Frosinone che ci sta pensando seriamente. Capitolo Zanoli: il terzino destro sta spingendo per essere nuovamente ceduto in prestito così da poter giocare con continuità, ma il Napoli al momento non apre a questa soluzione visto che Rudi Garcia vorrebbe tenerlo in rosa. Su Zanoli ci sono le italiane Genoa, Torino e Salernitana e le straniere Bournemouth e Sporting Lisbona.