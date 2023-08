La società, retrocessa nella terza serie spagnola, ha effettuato finora solo acquisti a costo zero. Ma i tifosi non perdono l'ironia: vanno in aeroporto e accolgono un turista a caso...

10 anni fa erano a un passo dal sogno di vivere una notte in semifinale di Champions League, oggi sono costretti a ripartire dalla Primera Federacion (la terza serie spagnola ). Non se la passano bene i tifosi del Malaga dopo che la squadra ha concluso la scorsa stagione all'ultimo posto con conseguente retrocessione. Un declino inesorabile per la squadra andalusa che, nella sessione attuale, ha effettuato sul mercato in entrata solo operazioni a costo zero (Monte, Sangalli, Dioni, Herrero, Victor Garcia, Galilea, Juan Hernandez, Juanpe, Gabilondo e Dani Sanchez).

Zero soldi spesi, i tifosi vanno comunque all'aeroporto...

Finora la proprietà non ha effettuato investimenti economici (ingaggi a parte) e i sostenitori non possono certo essere contenti. A loro tuttavia non manca l'ironia e così, nonostante l'assenza di colpi altisonanti in arrivo, si sono recati in aeroporto per accogliere... un turista a caso. Abbracci calorosi, autografi e cori per lui che ha fatto fatica a intuire cosa stesse succedendo. Un modo originale per trovare il sorriso, fattore di cui la squadra avrà bisogno per tentare la risalita.