Calciomercato, le news di oggi in diretta

Si riapre la pista per Hugo Lloris. Contatti nella giornata di ieri con il portiere francese, già cercato nelle scorse settimane prima che la trattativa sfumasse per via delle titubanze sul ruolo che avrebbe avuto in squadra e per un mancato contatto diretto con Maurizio Sarri. Ora l'affare si riapre, con la Lazio che prova a strappare il sì al portiere classe 1986.

