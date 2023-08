Il portiere francese del Tottenham ha definitivamente declinato la proposta della società biancoceleste, per il ruolo di vice Provedel arriva Luigi Sepe in prestito: accordo raggiunto con la Salernitana

La decisione definitiva di Hugo Lloris è arrivata e di certo non ha fatto felice la Lazio. Il portiere francese, che il Tottenham è pronto a liberare a parametro zero nonostante il contratto in scadenza nel 2024, ha infatti comunicato alla società biancoceleste che ha declinato definitivamente la proposta contrattuale presentata dal club di Lotito e che dunque non si trasferirà in Italia nella prossima stagione. Lloris e la Lazio, ricordiamo, avevano ripreso i dialoghi nelle scorse ore dopo l’iniziale chiusura del francese. "No" che adesso è diventato invece definitivo.