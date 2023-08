Si blocca al momento la cessione del colombiano, a lungo trattato dalla società giallorossa per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di José Mourinho. I due club comunque non erano ancora arrivati all'accordo totale per il cartellino dell'attaccante

Duvan Zapata non dovrebbe giocare nella Roma nella prossima stagione. Il club giallorosso si era dato 48 di tempo per trovare l’accordo con l’Atalanta dopo che la trattativa proseguiva da tempo, ma già prima della deadline stabilita è arrivata la fumata nera. Visto anche l’infortunio di El Bilal Touré, la società nerazzurra ha deciso di non privarsi di Zapata, così come di Muriel (obiettivo del Monza). Una decisione che, salvo ripensamenti, chiude le porte a una cessione (al momento bloccata) alla Roma del colombiano.