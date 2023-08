L'allenatore dei Blues, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Luton Town, ha parlato dell'attaccante belga: "Se il desiderio del club è di trovare una soluzione in seguito non dipende da me. Non mi muoverò dalla mia posizione fin quando il calciatore o la società non verranno a parlarmi"

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. L'attaccante belga è ai margini del progetto Chelsea e Mauricio Pochettino, allenatore dei Blues, ha commentato la situazione alla vigilia del match di Premier contro il Luton Town. "Se il desiderio del club è trovare una soluzione in seguito non dipende da me - ha dichiarato in conferenza stampa. Sono loro che devono venire a parlarmi. Non mi muoverò dalla mia posizione fin quando il calciatore o la società non verranno a parlarmi". L'allenatore argentino ribadisce che non dipende da lui: "Sono qui e ho accettato che la situazione fosse così quando sono arrivato, non è una cosa che avrei potuto cambiare. Lo stesso discorso si può fare quando il club offre 100 milioni di sterline per un calciatore: è una loro decisione, le dinamiche nel calcio sono veloci e cambiano rapidamente. Quando qualcosa cambierà ci adatteremo alla nuova situazione".