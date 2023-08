Gianluca Di Marzio di Sky Italia, Dharmesh Sheth di Sky UK e Florian Plettenberg di Sky De hanno analizzato il mercato europeo: retroscena su alcuni affari già andati in porto e anticipazioni su quello che potrebbe accadere in questi ultimi giorni di trattative. Da Amrabat e Lukaku a Pavard e Salah, passando per Gravenberch, Kolo Muani, il Ct Mancini e l'ascesa del mercato arabo. NEL VIDEO SOPRA "CALCIOMERCATO SHOW EUROPE" IN VERSIONE INTEGRALE

