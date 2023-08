Proseguirà con ogni probabilità ancora in Italia la carriera di Aster Vranckx. La Fiorentina infatti è vicina a chiudere per l’acquisto a titolo definitivo dal Wolfsburg del centrocampista belga classe 2002, lo scorso anno in prestito al Milan: operazione da circa 7 milioni di euro . I viola dunque sono pronti a mettere un nuovo centrocampista a disposizione di Vincenzo Italiano a prescindere da quello che sarà il futuro di Sofyan Amrabat che tanto piace al Manchester United.

I numeri di Vranckx con il Milan

Arrivato al Milan lo scorso anno in prestito con diritto di riscatto, opzione poi mai esercitata da rossoneri, Vranckx ha trovato poco spazio in maglia rossonera: solo 9 presenze in campionato e una in Coppa Italia. In questa stagione ha invece già giocato con il Wolfsburg in Bundesliga. Adesso la nuova avventura in Serie A alle porte, lo attende la Fiorentina.